Лежала на снегу без сознания: в Копейске третьеклассники избили одноклассницу

В Копейске (Челябинская область) двое учеников третьего класса школы №43 избили одноклассницу на школьном дворе. Полиция начала проверку.

Сообщение об этом появилось в паблике «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

«У школы №43 была избита одноклассниками моя дочь. Она восемь минут лежала без сознания на снегу, пока одна из yчительниц не растормошила ее, а потом отправила домой, не вызвав скорую». Полиция считает, что ребята ни в чем не виноваты и наказания ни им, ни родителям не будет и на учёт их тоже не поставят. На нас было написано встречное заявление о том, что моя дочь сама била мальчиков», - сообщила мама девочки.

«Сообщение об инциденте зарегистрировано. Проводится проверка, в том числе и в отношении родителей детей. Подростки, избившие девочку, установлены. В школе проводятся профилактические мероприятия», - сообщили в региональном полицейском главке.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.