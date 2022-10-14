14.10.2022
Молодые работники ММК приняли участие в смотре технической мысли
14.10.2022
Курганские полицейские задержали челябинца, промышлявшего вскрытием банкоматов
14.10.2022
Ловушка для малыша
14.10.2022
За сутки заболело ковидом 458 южноуральцев, выздоровело 663, умерло четверо
14.10.2022
На улице Новороссийской в Челябинске уложили более 500 метров новых рельсов
14.10.2022
Евгений Миронов в Челябинске перевоплотится в «Гамлета»
Ловушка для малыша
12.10.2022
В Кыштыме пенсионерку придавило шкафом при перестановке мебели
11.10.2022
В Миассе пришлось спасать подростка, застрявшего на дереве
06.10.2022
Жуткая авария в Карталинском районе
03.10.2022
В Златоусте водитель влетел в грузовик, груженый бревнами
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022