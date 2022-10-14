Ловушка для малыша

В Миассе двухлетний малыш застрял в металлических стульях декоративного стула

В Миассе (Челябинская область) двухлетний малыш, на несколько минут оставшийся без присмотра, решил проверить прочность кухонного стула. Через металлические прутья спинки он смог просунуть голову, а вот обратно уже нет.

Как рассказали в поисково-спасательной службе региона, маленький мужчина внимательно, без слез, следил за работой спасателей, которые осободили ребенка перекусив прутья спинки стула при помощи бокорезов, а затем комбинированных ручных ножниц.



Все манипуляции проведены аккуратно, травм ребёнок не получил и медицинская помощь ему не понадобилась.