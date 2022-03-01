Магнитогорец год скрывался после нападения на полицейского

В Ростовской области задержан житель Магнитогорска (Челябинская область), который в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейского.

Прокуратурой Правобережного района Магнитогорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, по версии следствия обвиняемый в январе 2021 года в Магнитогорске находился на улице в состоянии алкогольного опьянения, нарушая тем самым общественный порядок. Для пресечения административного правонарушения на место прибыли полицейские, одному из которых обвиняемый нанес удар по лицу.

В связи с неоднократной неявкой обвиняемого по вызовам следователя он был объявлен в розыск и был найден в феврале 2022 года на территории Ростовской области. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.