Минус два нелегальных пункта приема металлолома в Челябинске

В Челябинске ликвидировано еще два незаконных пункта приема металла. На этот раз - на Свердловском тракте в Курчатовском районе.

«В рамках административного производства с объекта приема лома были демонтированы: нестационарные постройки, три металлические будки, автовесы и электронное весовое оборудование», - рассказали в региональном полицейском главке.

Напомним, проверки пунктов приема металла проводятся по поручению начальника регионального полицейского главка Михаила Скокова. Он отметил, что в Челябинской области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема металла. Недобросовестные предприниматели организуют нелегальные точки, не заботясь о законности происхождения металла.

За нелегальный оборот черного и цветного лома предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Санкции для физических лиц составляют от полутора до восьми тысяч рублей, для должностных - от трех до десяти, для юридических - от 30 тысяч до 200 тысяч.