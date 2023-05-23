23.05.2023
Молодой тракторист из Уйского района серьезно пострадал во время посевной
23.05.2023
Производственно-логистический центр ММК-Тольятти готовит к запуску новую линию
22.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 23 мая (18+)
22.05.2023
В ближайшие два года может существенно измениться ландшафт киберугроз
22.05.2023
Двум южноуральцам, которые перепутали дверь с окном, понадобилась помощь спасателей
22.05.2023
В Верхнеуральском районе мужчина утонул после прыжка с моста
Молодой тракторист из Уйского района серьезно пострадал во время посевной
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023