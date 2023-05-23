Молодой тракторист из Уйского района серьезно пострадал во время посевной

Молодой тракторист из Уйского района Челябинской области серьезно пострадал при проведении посевных работ на поле между деревней Гусары и поселком Бирюковский Кидышевского сельского поселения, получив серьезные ожоги рук, ног и головы.

Трагедия произошла около трех часов дня понедельника, 22 мая. Молодой человек (ему около тридцати лет) работал на поле на тракторе «Кировец» и сеялкой нечаянно задел одну из установленных вдоль дороги опор ЛЭП. Столб упал на поле вместе с проводами, произошло замыкание – трава рядом загорелась. Парень отогнал технику и вернулся к упавшей опоре. В результате происшествия тракторист сильно обгорел – предположительно, он получил удар током при тушении сухой растительности вблизи лежавших на земле проводов.

На помощь пострадавшему пришли местный фермер, хозяин трактора, находившийся неподалеку, и водитель проезжавшего мимо рейсового автобуса. Мужчины вызвали скорую, а еще один земляк получившего ожоги тракториста на личном автомобиле повез его навстречу скорой помощи.

Пострадавшего госпитализировали в райбольницу в Уйском. Очаг возгорания потушила добровольная пожарная команда из Кидыша.