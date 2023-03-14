Мошенница из Аши под видом соседки занимала у пенсионерок деньги, оставляя в залог банки с медом

В Чебаркуле (Челябинская область) сообщение местных жителей помогло полицейским задержать злоумышленницу, ориентировка на которую была размещена в социальных сетях. Жертвами мошенницы стали пенсионерки.

Незнакомка под видом соседки занимала деньги, а в залог оставляла банки с медом, обещая вернуться и отдать деньги позднее. Так, на улице Электростальская злоумышленница вошла в доверие к 72-летней женщине, которая передала ей свою банковскую карточку и сообщила пин-код, разрешив снять с нее пять тысяч рублей. Однако мошенница сняла все деньги с карты, а именно пенсию в 15 тысяч. На улице Мира она же, представившись соседкой из другого подъезда, обманула 58-летнюю пенсионерку и завладела пятью тысячами рублей. Кроме этого, жительница Чебаркуля купила у лжесоседки банку меда за две с половиной тысячи рублей.

«В распоряжении сотрудников полиции оказались видеозаписи с камер домофонов, расположенных как в Чебаркуле, так и в Миассе – там подозреваемая тоже ходила по подъездам. Ориентировка на разыскиваемую женщину сотрудники полиции разместили в социальных сетях. Получив звонок от южноуральцев о том, что очень похожая женщина вновь ходит по дворам в Чебаркуле, сотрудники уголовного розыска выехали в указанный район и задержали подозреваемую», - рассказали в региональном полицейском главке.

Мошенницей оказалась 52-летняя жительница Аши, которая вновь приехала в Чебаркуль. Выяснилось, что ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также за имущественные преступления. Мед, который злоумышленница продавала в Чебаркуле по две с половиной тысячи рублей за банку, она покупала на трассе за 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».