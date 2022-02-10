10.02.2022
ФСБ раскрыла личность украинца, который «минировал» российские города
10.02.2022
Роскомнадзор предложил законодательно запретить пропаганду педофилии
10.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 февраля
10.02.2022
Мошенничество на 450 тысяч: в Златоусте замдиректора фирмы опустошила ее кассу
10.02.2022
Гендиректор МУП ПОВВ Челябинска покидает свой пост
10.02.2022
Полицейские Челябинска накрыли подпольное казино
Мошенничество на 450 тысяч: в Златоусте замдиректора фирмы опустошила ее кассу
09.02.2022
Пенсионерка из Челябинска лишилась денег, решив отдохнуть в Сочи
08.02.2022
Полицейские Златоуста задержали «попавшую в беду» мошенницу из Уфы
25.01.2022
Обещал устроить ребенка в детский сад: миасец «развел» жительницу Томска на деньги
01.12.2021
Мошенник из Челябинска «кинул» на большие деньги почти 80 человек
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022