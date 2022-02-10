Мошенничество на 450 тысяч: в Златоусте замдиректора фирмы опустошила ее кассу

Сотрудники отдела полиции Златоуста (Челябинская область) раскрыли мошенничество на 450 тысяч рублей, совершенное сотрудницей пострадавшей организации.

Представители одного из магазинов обратились в отдел МВД России по Златоустовскому городскому округу, сообщив о хищении денежных средств.

В ходе проведенных мероприятий стражи порядка установили подозреваемую, которой оказалась 27-летняя заместитель директора обворованной фирмы. Она рассказала, что, пользуясь полномочиями по формированию главной кассы и самоинкассации, в период с сентября по декабрь 2021-го года совершила хищение 450 тысяч рублей, принадлежащих магазину.

По данному факт возбуждено уголовное дело.