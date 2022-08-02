02.08.2022
Москвичка заблудилась в кыштымских болотах
02.08.2022
В Челябинске началось мошенничество с QR-кодами
02.08.2022
В Озерске пройдет этно-фестиваль
02.08.2022
В Челябинске открылся самый большой скейт-парк
02.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 3 августа
02.08.2022
Приоритет возможностей ЮУрГУ: 5 причин не расстраиваться, если не поступил на бюджет
Москвичка заблудилась в кыштымских болотах
25.07.2022
Из детского лагеря ушли два юных миассца
07.07.2022
Силовики Челябинской области искали и обезвреживали условных террористов
16.04.2021
На Смолино рыбаки провалились под лед
25.12.2019
В Челябинске на АЗС произошел взрыв газа
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022