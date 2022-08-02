Москвичка заблудилась в кыштымских болотах

Больше десяти лет вдали от родного Кыштыма (Челябинская область) провела жительница Москвы, а когда удалось вырваться сюда с детьми, решила показать им красоту природы малой родины и заблудилась в болотах



Москвичка с детьми выбрала маршрут для похода, но уточнить особенности дорог у местных жителей позабыла. В итоге запланированная прогулка между озер Большой Каган - Аракуль закончилась в болотах, из которых выйти самостоятельно женщина с двумя подростками уже не могла.



«К счастью, удача не покинула путников, связь сохранилась устойчивая, что позволило дозвониться по номеру 112 и сообщить о своей беде.

Спасатели кыштымского отряда ПСС Челябинской области даже на квадроциклах не смогли приблизиться к указанному району, поэтому поиск заблудившихся продолжался пешим ходом», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.



Обойдя все заболоченные места, спасатели обнаружили семью на одной из полян, в обход болот вывели их к автодороге и эвакуировали из горно-таежной местности в город.



