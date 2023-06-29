На 170 тысяч рублей обманули южноуральцев на сайте бесплатных объявлений

Жители Миасса и Снежинска стали жертвами мошенников на сайте бесплатных объявлений. Суммарно их обманули более чем на 170 тысяч рублей. Под видом покупателей оказались мошенники.

В Снежинске местный житель лишился более 150 тысяч рублей, хотя должен был сам получить 6,5 тысяч за велосипед, который он выставил на продажу на сайте.

В полиции мужчина рассказал, что ему на указанный номер позвонил покупатель, согласившийся купить велосипед. Для перевода денег на счет продавца он попросил номер банковской карты, а затем – номер из сообщения, пришедшего на телефон снежинца.

Мужчина выполнил все просьбы звонившего, при этом не вчитывался в текст СМС, которые ему приходили. В какой-то момент заподозрив подвох, потерпевший прекратил общение, но было уже поздно. В течение несколько дней ему стали приходить оповещения о списании с его счета различных сумм. Злоумышленник, получив доступ в личный банковский кабинет похитил около 155 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

А в Миассе местный житель хотел продать на сайте объявлений комплект зимней резины. В тот же вечер с ним связался потенциальный покупатель из другого города и предложил отправить автомобильные шины с помощью службы доставки.

Для отправки покупатель должен был перечислить на виртуальную карту на сайте электронные деньги, которые по правилам торговой платформы замораживались до получения покупателем товара. Только после этого они зачислялись на банковскую карту. При этом покупатель для начала должен был внести 5 000 рублей.

Затем на электронную почту продавца пришла ссылка, перейдя по которой он ввел номер своей банковской карты и код с оборотной стороны, чтобы на нее зачислились деньги, однако они не поступили. Покупатель объяснил, что деньги отправил, но они не пришли из-за сбоя на сайте, и скинул ссылку на якобы техподдержку. Миассец опять ввел данные карты, после чего у него произошло несколько списаний на общую сумму более 20 тыс. рублей. Тогда продавец понял, что его обманули и обратился в полицию.

Мужчина объяснил, что знал о такой схеме мошенничества, но потерял бдительность из-за того, что хотел быстро и выгодно продать товар.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество).

Полицейские рекомендуют быть бдительными и внимательно относиться к сделкам, совершаемым посредством сети Интернет: не следует сообщать номер карты, приходящие в СМС коды доступа и пароли, осуществлять предоплату и переводить деньги на расчетные счета и номера мобильных телефонов неизвестных физических и юридических лиц, а также переходить по незнакомым интернет-ссылкам. Тщательно проверяйте информацию о поставщике товаров и услуг. При малейших сомнениях следует отказаться от сделки