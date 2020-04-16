На Челябинск наступает огонь
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Вчера, 22:39
На въезде в Челябинск со стороны Сосновского района (недалеко от конно-стрелкого клуба Быстрай) масштабный пожар. Огонь идет вдоль трассы М-5 примерно в пяти киломерах от Челябинска. Об этом агентству сообщили очевидцы.
Ситуацию усугубляет сильный ветер. Пламя вплотную подбирается к автомобильной дороге. Причины возгорания пока не известны. Информация уточняется.
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