На Челябинск наступает огонь

На въезде в Челябинск со стороны Сосновского района (недалеко от конно-стрелкого клуба Быстрай) масштабный пожар. Огонь идет вдоль трассы М-5 примерно в пяти киломерах от Челябинска. Об этом агентству сообщили очевидцы.

Ситуацию усугубляет сильный ветер. Пламя вплотную подбирается к автомобильной дороге. Причины возгорания пока не известны. Информация уточняется.