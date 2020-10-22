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На прогулки - час: суд отказался смягчить режим домашнего ареста для Владимира Казанцева

Происшествия
Сегодня, 14:22
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Автор: 
Екатерина Михайлова

Вчера, 21 октября, Центральный районный суд города Челябинска не поддержал ходатайство адвокатов правозащитника Владимира Казанцева, обвиняемого в мошенничестве.

«Сторона защиты Владимира Казанцева подала ходатайство об изменении режима уличных прогулок и расстояния нахождения от дома. Дело в том, что время нахождения Владимира вне квартиры на короткой дистанции не превышало одного часа в сутки. Суд в ходатайстве отказал. Стены дома после длительной самоизоляции, видимо, не жмут. Отдохните еще, гражданин Казанцев», - пишет команда сторонников Казанцева на странице «Правозащитник Казанцев» в социальной сети ВКонтакте.

По сообщению единомышленников, сторона защиты также просила рассмотреть вариант освобождения Казанцева под залог, но в ответ адвокаты тоже получили отказ. Также судья Александр Табаков оставил в силе запрет на профессиональную деятельность. Так, правозащитник снова остался без права осуществлять юридическую деятельность, чтобы зарабатывать деньги на содержание своей семьи.

Чтобы поддержать Владимира Казанцева, на суд пришли его сторонники. Людей было много, несмотря на разгар рабочего дня и холодную погоду.

Итог заседания: суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на три месяца до 26 января 2021 года. Сторона защиты с решением суда не согласна и будет подавать апелляцию.

Напомним, Владимир Казанцев является правозащитником движения «СТОП ГОК». Он участвовал в многочисленных судебных заседаниях против Томинского ГОКа, за сохранение Томинских лесов и Челябинского городского бора. В августе 2020 года его обвинили в мошенничестве по статье 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, юрист якобы ввел в заблуждения своего клиента, бизнесмена Максима Шеина, и уговорил его дать 500 тысяч для взятки сотруднику суда, чтобы повлиять на ход судебного процесса. Но решить этот вопрос было не в его компетенции. Его коллеги и сторонники считают, что реальная причина задержания связана именно с его деятельностью правозащитника и экоактивиста, а также сомневаются в независимости и честности судей и стороны обвинения.

Ранее, 28 августа 2020 года, Центральный районный суд г. Челябинска определил мерой пресечения Владимиру Казанцеву домашний арест сроком на два месяца с запретом на осуществление профессиональной деятельности и общение с кем-либо, кроме семьи и адвокатов.

 

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Автор: 
Екатерина Михайлова
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Теги
Владимир Казанцев
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