На станции в Троицке разлилось опасное химическое вещество

Разлив опасного химического вещества произошел из вагона-цистерны, стоявшего на железнодорожной станции Троицк в Челябинской области. На место происшествия оперативно выехали спасатели Троицкого отряда областной поисково-спасательной службы.

«31 мая в 11 часов от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы 112 поступило сообщение об обнаружении утечки опасного химического вещества из вагона-цистерны, стоящего на железнодорожной станции Троицка», - сообщает Поисково-спасательная служба региона.

Вагон, на котором были замечены потёки серной кислоты, был перенаправлен на запасные пути за границей города и огорожен на участке радиусом 50 метров. Спасатели провели разведку и осмотрели ёмкость.

В службе заверили, что угрозы населению не существует. У цистерны нет механических повреждений. Незначительный разлив серной кислоты происходит через предохранительно-впускной клапан по специальному коробу. Он устраняется службами, осуществляющими абонентское обслуживание подобных грузов.