На трассах Челябинской области в столкновениях с большегрузами погибли два водителя

В Челябинской области в воскресенье, 18 декабря, в авариях погибли два водителя. Оба ДТП, а произошли они в разных районах региона, случились в условиях сильного гололеда и осадков.

Около половины второго дня оперативный дежурный миасского отряда поисково-спасательной службы региона получил сообщение о ДТП на 15-м километре автодороги Миасс-Карабаш (это сложный участок трассы). Как оказалось, 23-летняя автомобилистка за рулем «Лады Калины» получила смертельные травмы в аварии с участием большегруза и «Форда Фокус». Спасатели деблокировали тело погибшей и передали сотрудникам полиции.

В этот же день на десятом километре автомобильной дороги Кочкарь-Варламова, так же в условиях сильного гололеда и дождя, не смог избежать столкновения и допустил столкновение с попутно двигавшейся фурой «Вольво» водитель грузового «Хендай». К ликвидации последствий были привлечены спасатели Троицкого отряда областной ПСС.

«В результате удара в заднюю часть фуры кабина «Хендай» была сильно деформирована, зажатый в ней водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели произвели разбор «Хендая», деблокировали тело погибшего и передали сотрудникам полиции», - рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.