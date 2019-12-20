На трассе в Челябинской области в ДТП с четырьмя авто тяжелая техника упала набок
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Сегодня, 13:00
На трассе в Челябинской области сегодня утром, 20-го декабря, во время снегопада произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
На тридцатом километре автодороги Челябинск-Новосибирск в Красноармейском районе столкнулись два грузовика (один из них упал набок) и три легковушки. Травму получил пассажир КамАЗа.
На месте ДТП введено реверсивное движение. Сотрудники
ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает региональная Госавтоинспекция. Подробности пока неизвестны.
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