На трассе в Челябинской области в ДТП с четырьмя авто тяжелая техника упала набок

На трассе в Челябинской области сегодня утром, 20-го декабря, во время снегопада произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

На тридцатом километре автодороги Челябинск-Новосибирск в Красноармейском районе столкнулись два грузовика (один из них упал набок) и три легковушки. Травму получил пассажир КамАЗа.

На месте ДТП введено реверсивное движение. Сотрудники

ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает региональная Госавтоинспекция. Подробности пока неизвестны.