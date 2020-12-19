На трассе в Верхнеуральском районе в лобовом столкновении погибла автоледи

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) в аварии погибла 31-летняя женщина. Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Еще один человек получил серьезные травмы.
Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 19 декабря, в половине десятого утра на 104 километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск.
«31-летняя женщина, управляя автомобилем Киа Пиканто, по предварительным данным на закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Хундай Солярис. В результате ДТП водитель Киа скончалась на месте происшествия, пассажир второго автомобиля получил травмы», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы регионального полицейского главка Дарья Ярошенко.
По факту ДТП проводится проверка.
Авария с гибелью водителя произошла и в Аргаяшском районе 18 декабря на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым.
26-летний мужчина, управляя автомобилем Лада Приора также выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ. Водитель легковушки погиб на месте.
В связи с снегопадами и ухудшением дорожной обстановки на дорогах госавтоинспекция Челябинской области призывает водителей быть предельно внимательными. Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию межу транспортными средствами в условиях реальной видимости. Не забывать, что тормозной путь на скользкой и заснеженной дороге может увеличиться в несколько раз.