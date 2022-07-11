Находящийся под следствием Зарипов расстался с должностью директора челябинского МУПа

Находящийся под следствием Илья Зарипов расстался с должностью директора челябинского муниципального предприятия «Коммет».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Зарипов был уволен седьмого июля по инициативе работодателя – комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.

В этот день, седьмого июля, суд отправил теперь уже бывшего чиновника в СИЗО на два месяца. Накануне избрания меры пресечения в виде ареста Зарипову предъявили обвинение по части шестой статьи 290 УК РФ.

Отметим, следствие полагает, что экс-директор «Коммета» в июле текущего ода получил сто тысяч рублей от бизнесмена, и это была лишь малая часть заранее оговоренной суммы взятки, которая должна была составить два миллиона 300 тысяч рублей.

За эти деньги Зарипов собирался совершить действия, входящие в его служебные полномочия при исполнении и оплате ранее заключенного договора.