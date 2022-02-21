Наркоманы продолжают атаковать подъезды челябинцев в поисках «закладок»

Жители Ленинского района Челябинска продолжают жаловаться на засилье «закладчиков» и наркоманов, которые любыми способами пытаются проникнуть в подъезды. Одни, чтобы спрятать «дурь», вторые – чтобы забрать.

Как рассказала читательница агентства, если раньше наркоманы в поисках «закладок» проникали в подъезды в балаклавах или прятали свои лица от камер домофона, то сейчас они вообще ничего не боятся и не прячут свои лица.

«Они выжидают у подъезда, когда кто-то зайдет. Забегают, забирают «закладку» и уходят. Я вот такого одного не пустила. Пригрозила полицией, и он убежал», - рассказала местная жительница.

Мы надеемся, что полиция отреагирует на публикацию и возьмет ситуацию на контроль. Агентство «Урал-пресс-информ» ранее сообщало о том, что подъезды жилых домов Челябинска оккупировали «закладчики» и наркоманы. Жители активно жалуются на них в социальных сетях. Адрес, куда наркоманы ходят за «дурью», есть в редакции.

Стражи порядка также призывают горожан обращаться в полицию, если они знают о челябинцах, употребляющих либо распространяющих наркотики. Это можно сделать по телефонам дежурной части городского УМВД: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02. Сообщения принимаются круглосуточно.