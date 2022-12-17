Полицейские Кыштыма обнаружили в лесу носки с тремя килограммами мефедорона

В Челябинской области сотрудники полиции Кыштыма обнаружили в лесу носки с наркотиками. Тайники в лесу рядом с садоводческим товариществом «Кварц» обустроили две не судимые жительницы города 1987 и 1988 годов рождения.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, в тайниках горожанки разместили полторы тысячи свертков. Как оказалось, в черных носках было спрятано более трех килограммов мефедрона.

Полицейские установили, что представительницы криминального женского дуэта через Интернет получали задание по незаконному сбыту «синтетики» в нескольких городах Южного Урала бесконтактным способом, с помощью организации тайников-закладок.

В отношении обеих подозреваемых возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 228.1 УК РФ. Молодые женщины заключены под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают соучастников преступления и отрабатывают причастность задержанных дам к другим фактам незаконного оборота наркотических средств.