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Осужден ВИЧ-инфицированный строитель из Магнитогорска, изнасиловавший школьницу

Происшествия
Сегодня, 15:11

Сегодня, третьего июля 2020 года Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Магнитогорска. Он признан виновным в изнасиловании 15-летней школьницы. Он делал ремонт в квартире ее родителей и надругался над девочкой, когда зашла проверить, как продвигается работа.

Судом установлено, что обвиняемый в июне 2018 года осуществлял ремонтные работы в квартире, куда пришла 15-летняя потерпевшая. Находясь в квартире осужденный совершил изнасилование потерпевшей и иные действия сексуального характера. Известно, что у мужчины была ВИЧ-инфекция.

«В целях подавления сопротивления, а также в целях сокрытия совершенного насилия избил потерпевшую, после чего нанес молотком множество ударов по различным частям тела девушки, от которых она скончалась», - сообщали старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Судом виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

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Теги
изнасилование
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