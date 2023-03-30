Педагог из Челябинска полетела в Москву, чтобы взять для мошенников кредиты на 1,3 миллиона рублей

Педагог из Челябинска, поверив мошенникам, полетела в Москву с целью перевода кредитных денежных средств. В результате опрометчивых действия потерпевшая лишилась 1,3 миллиона рублей, взятых в кредит.

Обманутая злоумышленниками педагог одного из детских центров южноуральской столицы (1980 года рождения) обратилась за помощью в отдел полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что на нее взят кредит в особо крупном размере - 810 тысяч рублей.

В настоящее время виновник этого преступления (а также еще нескольких аналогичных злодеяний в отношении других жертв) установлен. В Москве проводится масштабная операция по его задержанию.

Подготовка к преступлению, жертвой которого стала детский педагог, была серьезной. Челябинка получила в мессенджере повестку, документ о возбуждении уголовного дела и видео задержания предполагаемого преступника.

Поверив злоумышленникам, горожанка приобрела авиабилеты и полетела в Москву. Всю дорогу до аэропорта и по прилету мошенники оставались с ней на связи и просили никому не рассказывать о поездке, поскольку информация конфиденциальная и может навредить работе сотрудников правоохранительных органов.

По прилету в столицу злоумышленники сообщили, что необходимо ехать в город Химки и оформить кредит в определенном банке, указав его адрес. Потерпевшая оформила кредит на 700 тысяч рублей, после чего сняла деньги в кассе и перевела их через банкомат другого банка на указанные номера. Далее мошенники еще дважды сообщали, что на заявительницу вновь оформлены кредиты, которые также необходимо перекрыть.

Жительница Челябинска объехала несколько банков и в одном из них получила новый кредит на 600 тысяч рублей, который также обналичила и перевела на неизвестные ей номера. На следующий день, переночевав в гостинице, она стала искать очередной банк, однако везде получала отказы. К вечеру потерпевшая пришла в один из торговых центров, где увидела отделение банка и заняла очередь, чтобы оформить новый кредит. Рядом с ней оказался пожилой человек, рассказавший ей историю, абсолютно идентичную той, в которую попала потерпевшая. Пенсионер также пришел в банк оформить кредит, чтобы перекрыть заявку мошенников. Лишь после этого женщина поняла, что ее обманывали. Она сразу выехала в аэропорт и по прилету в Челябинск обратилась в полицию.

По данному факту в отделе полиции «Металлургический» возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Полицейские в очередной раз обращают внимание на то, что сотрудники правоохранительных структур никогда не звонят гражданам с просьбами оказать содействие в раскрытии преступлений и поимке злоумышленников. Кроме того, не осуществляют совместных звонков с представителями банковской сферы с целью обезопасить счета потерпевших от неизвестных лиц.