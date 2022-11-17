Педофил из Златоуста отправился в колонию

Челябинский областной суд вынес приговор жителю Златоуста за надругательство над 14-летним мальчиком. Он приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

События имели место в 2021 году. Работавший тогда дворником осужденный пригласил к себе 14-летнего мальчика и надругался над ним. В этот момент к нему домой пришли полицейские с проверкой, поскольку он недавно освободился из колонии. Тот не открыл им, а мальчика отпустил позже. Тот все рассказал стражам порядка.

Майеру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в течение первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока наказания – в исправительной колонии особого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей в детских дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных, спортивных, сезонных оздоровительных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, а также деятельностью, связанной с обслуживанием и содержанием таких учреждений, на срок десять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.