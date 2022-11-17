Педофил из Златоуста отправился в колонию

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Челябинский областной суд вынес приговор жителю Златоуста за надругательство над 14-летним мальчиком. Он приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

События имели место в 2021 году. Работавший тогда дворником осужденный пригласил к себе 14-летнего мальчика и надругался над ним. В этот момент к нему домой пришли полицейские с проверкой, поскольку он недавно освободился из колонии. Тот не открыл им, а мальчика отпустил позже. Тот все рассказал стражам порядка.

Майеру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в течение первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося  срока наказания – в исправительной колонии особого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей в детских дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных, спортивных, сезонных оздоровительных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, а также деятельностью, связанной с обслуживанием и содержанием таких учреждений, на срок десять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Автор: Инна Шемаева
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На маршрут №123 «Копейск – парк Гагарина» вернулись большие автобусы

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В декабре по улицам Челябинска вновь начнут курсировать автобусы-гармошки

14.11.2022 18:32

Жители «Академ Риверсайда», «Ньютона», «Западного луча» и «Манхэттена» получили доступ к домашнему интернету МТС

14.11.2022 18:28

Во вторник в Челябинской области похолодает, пройдет снег

14.11.2022 17:45

Анонсы событий и мероприятий на 15 ноября (18+)

14.11.2022 17:13

На смену снежному циклону в Челябинскую область придет арктический холод

14.11.2022 17:08

Сергей Антипов поблагодарил Андрея Ксензова за переход на Захаренко-Молдавской

14.11.2022 16:35

В Снежинск доставлена награда премии Правительства в области качества

14.11.2022 16:15

В Челябинске под тяжестью мокрого снега падают деревья, жителей призывают к осторожности