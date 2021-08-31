Первый замминистра строительства Иван Белавкин останется в СИЗО

Сегодня, 31 августа, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 29 июля 2021 года, которым Белавкину был продлен срок содержания под стражей до третьего октября 2021 года.

В областной суд постановление первой инстанции о нахождении Ивана Белавкина в СИЗО обжаловали защитники обвиняемого, просил изменить действующую меру пресечения на домашний арест.

Решением Челябинского областного суда постановление районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвокатов – без удовлетворения.

Напомним, по версии следствия, Иван Белавкин в течение 2020 – начала 2021 годов получил взятку в размере более одного миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности.

В СК возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.

В настоящий момент под следствием находится еще один заместитель министра строительства и инфраструктуры области – Татьяна Антонова (была задержана в апреле 2020 года). Чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Антонова в 2016-2017 годах получила взятки в сумме 2,2 миллиона и 1,5 миллиона рублей от заместителя гендиректора коммерческой организации за совершение входящих в служебные полномочия действий по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.