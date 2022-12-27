Пинок кошки стоил челябинцу жизни

Собутыльники убили челябинца, который ударил их кошку. Уголовное дело в отношении мужчины прекращено в связи с его смертью, а вот его дама ответила за преступление по полной. Почти шесть лет она проведет в колонии общего режима.

Металлургическим районным судом Челябинска вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы.

«В апреле 2020 женщина и ее знакомый (в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью), находясь в состоянии алкогольного опьянения, на кухне коммунальной квартиры по улице Первого Спутника в Челябинске в ходе конфликта с соседом нанесли ему руками и ногами множество ударов по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму, от которой он скончался в больнице спустя четыре месяца не приходя в сознание», - сообщили в прокуратуре региона.

Как выяснилось, причиной конфликта стала кошка – потерпевший пнул ее.

Судом виновной назначено наказание в виде пяти лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

Кроме того, по иску прокурора в пользу матери погибшего взыскан миллион рублей в счет компенсации причиненного морального вреда, а также понесенные расходы на погребение.