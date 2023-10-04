По фактам получения травм детьми в Челябинской области СК проводит проверки

Следователи СУ СКР по Челябинской области устанавливают обстоятельства получения травм детьми в столице Южного Урала и в Кыштыме.

В Челябинске второго октября мальчик пострадал при падении с эскалатора в одном из торговых комплексов (травмировал руки), в Кыштыме в этот же день школьник травмировался в стенах учебного заведения, наткнувшись на торчащий штырь (дверная ручка была неисправна), - ребенку пришлось зашивать разорванную щеку.

По данным фактам следственные органы регионального СУ СК России проводят доследственные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедших событий и будет дана уголовно-правовая оценка действиям ответственных лиц.