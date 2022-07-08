По факту гибели мальчика в ЖК «Привилегия» возбуждено уголовное дело

По факту гибели девятилетнего мальчика в ЖК «Привилегия» под Челябинском возбуждено уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает СУ СКР по Челябинской области.

Информация о том, что в Сосновском районе при падении с велосипеда получил серьезные травмы ребенок, который впоследствии умер в больнице, поступила в правоохранительные органы вечером шестого июля.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначен комплекс необходимых экспертных исследований, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика. Расследование уголовного дела взял под свой личный контроль руководитель следственного управления.

Напомним, по предварительной информации, скорая ехала к ребенку сорок минут. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал случившееся вопиющим случаем и заявил о начале проверки ответственных лиц. Глава региона выразил соболезнования родным трагически погибшего мальчика. К делу о гибели ребенка вместе с СК подключилась и региональная прокуратура.