По факту обнаружения человеческой головы на свалке в Агаповке СК возбудил уголовное дело

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По факту обнаружения человеческой головы на свалке в Агаповке СК возбудил уголовное дело

Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения на свалке в Агаповском районе человеческой головы. В настоящее время проводится проверка.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в выходные в Агаповском районе местные жители обнаружили человеческую голову.

По предварительной информацию, человеческую голову на свалке откопали собаки, они и вынесли ее к людям.

«Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Убийство». В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Также устанавливается личность того, кому эта голова принадлежала.