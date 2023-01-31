Под Кыштымом спиленное дерево изувечило лесоруба

Под Кыштымом (Челябинская область) спиленное дерево, падая, придавило лесоруба – рабочий 1983 года рождения получил многочисленные переломы левой голени.

О серьезной травме, полученной молодым мужчиной на площадке лесозаготовки в двадцати километрах от города в результате срыва спиленного ствола, сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Напарник пострадавшего вызвал скорую помощь и привез медиков на своей машине к месту происшествия. Врачи оказали лесорубу с изувеченной ногой первую помощь, поставили обезболивающее. После этого за дело взялись спасатели - на спинальном щите они эвакуировали рабочего через лесоповал к дежурному автомобилю, на УАЗе транспортировали к автодороге, где передали раненого в карету скорой помощи. Медики доставили сорокалетнего жителя Карабаша в одну из больниц Кыштыма.