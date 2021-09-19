Под Миассом погиб водитель иномарки

Под Миассом (Челябинская область) погиб 32-летний водитель иномарки. По предварительной информации, причиной аварии мог стать выпавший снег.

ДТП со смертельным исходом произошла 19 сентября в половине четвертого утра на первом километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым.

«Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Мазда», по предварительным данным, не справился с управлением, совершил съезд с дороги вправо, с последующим наездом на металлическую опору. В результате ДТП автомобилист от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Пассажир машины доставлен в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.