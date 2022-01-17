Полицейские Чебаркуля изъяли крупную партию героина

В Чебаркульском районе (Челябинская область) полицейские в лесном массиве у автодороги в тайнике обнаружили и изъяли несколько больших свертков, в каждом из которых находились по 200 пакетиков наркотического средства. Вес изъятого вещества – героина составил около килограмма.

Во взаимодействии с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области было организовано наблюдение за местностью, и спустя несколько дней полицейские задержали ранее не судимого жителя ближнего зарубежья, который достал из тайника расфасованные пакетики.

«Установлено, что подозреваемый планировал посредством тайников-закладок распространить наркозависимым наркотик на территории Челябинской области. На основе имеющихся сведений с географическими координатами местности, по которым задержанный ранее осуществил закладки наркотиков, сотрудники полиции изъяли еще пять пакетиков героина», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник заключен под стражу.