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Полицейские Челябинска нашли женщину, которая похитила кусты кизильника на Лесопарковой

Происшествия
Сегодня, 11:13
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Автор: 
Инна Шемаева

Челябинские полицейские установили женщину, похитившую кусты кизильника с улицы Лесопарковая. Административное дело в отношении нее направлено в суд.

Как сообщили в администрации Челябинска, женщина успела выкопать три куста кизильника и посадила саженцы возле своего дома. Под контролем полицейских кустарники возвращены на прежнее место. Теперь челябинка будет привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

«В отношении местной жительницы составлен административный протокол по части второй статьи 7.27 Кодекса об административных правонарушениях. Материалы дела направлены в мировой суд Центрального района Челябинска», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Санкция данной части статьи влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.

Ранее Челябинские полицейские нашли злоумышленника, который выкопал 47 метров живой изгороди из кизильника (235 кустов) с улицы Лесопарковой, причинив комитету дорожного хозяйства ущерб на сумму более ста тысяч рублей. Похищенные растения челябинец перевез на своем автомобиле и высадил на территории земельного участка в Советском районе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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