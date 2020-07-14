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Полицейские Челябинска устроили «охоту» за пьющими подростками

Происшествия
Сегодня, 15:04
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Он проходит в четыре этапа, сотрудники полиции будут проводить его в течение всего лета.

Итоги второго этапа ОПМ «Подросток» подвела руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Он назывался «Подросток-Шанс» и был направлен на пресечение совершения несовершеннолетними повторных преступлений и административных правонарушений.

«За время проведения второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Подросток- Шанс» было выявлено 86 административных правонарушений, 32 несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности, в том числе за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также наказаны 13 продавцов, которые продавали спиртное несовершеннолетним. В отношении 35 законных представителей несовершеннолетних были составлены протоколы по статье 5.35 КоАП – «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также в ходе мероприятия 24 несовершеннолетних и 11 их законных представителей были поставлены на профилактический учет», - сообщила Любовь Гайнулина.

По результатам первого этапа ОПМ «Подросток-здоровье», который был направлен на направлен на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции и наркотических средств, в городе было выявлено свыше 160 административных правонарушений, к административной ответственности привлечено 40 несовершеннолетних и 70 их законных представителей. Также в ходе мероприятия 25 несовершеннолетних и 10 их законных представителей были поставлены на профилактический учет.

Третий этап оперативно-профилактического мероприятия - «Подросток-лидер» стартует 20 июля.

Четвертый этап «Подросток-Семья» будет проходить с 10 по 18 августа. Он направлен на своевременное выявление фактов жестокого обращения с детьми, выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, подростковых групп антиобщественной направленности, а также на профилактику среди несовершеннолетних алкоголизма, табакокурения и семейного неблагополучия.

Если Вы обладаете сведениями о том, что дети находятся в социально опасном положении, угрожающем их жизни и здоровью, то следует сразу обращать в полицию. Обращения и заявления принимаются в круглосуточном режиме.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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