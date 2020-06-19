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Полицейские Златоуста изъяли паленого алкоголя на сумму свыше трех миллионов рублей

Происшествия
Сегодня, 10:51

В суд Златоуста (Челябинская область) направлено уголовное дело по обвинению трех жителей города в незаконном обороте алкогольной продукции. Стражами порядка было изъято порядка шести тысяч литров спиртного на общую сумму более трех миллионов рублей.

Как установлено следствием, в целях сбыта обвиняемые осуществляли приобретение, хранение, перевозку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными или акцизными марками.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, злоумышленникам предъявлено обвинение по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации)» и «Незаконное использование товарного знака».

Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

 

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Полицейские Златоуста изъяли паленого алкоголя на сумму свыше трех миллионов рублей
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