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Полицейский из Челябинска, устроивший пьяное ДТП, отправился в СИЗО

Сегодня, 27 февраля, Советский районный суд Челябинска избрал меру пресечения для полицейского, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП. В нем один человек скончался на месте, второй доставлен в реанимационное отделение больницы с открытой черепно-мозговой травмой.

По решению суда сотрудник полиции Челябинска, скрывшийся с места ДТП, в котором погиб человек, пробудет в СИЗО до 23 апреля. На избрании такой меры пресечения настаивал следователь СК. Суд при вынесении решения учел то, что обвиняемый до сих пор является действующим сотрудником правоохранительных органов и имеет связи в полиции.

Напомним, 22 февраля около дома №11 по улице Кузнецова полицейский, находившийся за управлением легкового автомобиля «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем «Соларис». После совершения ДТП он с места происшествия он скрылся.

Сотруднику полиции Челябинска предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.