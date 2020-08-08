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Полиция Челябинска начала проверку по факту хищения кустов кизильника

Происшествия
Сегодня, 13:28
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Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска начали поиск людей, которые седьмого августа выкопали 47 метров кустов кизильника, высаженного в этом году вдоль улицы Лесопарковой.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Информацию о том, что полиция подключилась к поискам злоумышленников, агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Об акте вандализма в пятницу сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы по высадке кустарника были приняты и оплачены.

Напомним, весной этого года неизвестные пытались украсть кизильник с площади Революции, испортив живую изгородь (тогда кустарник злоумышленники только выкопали - унести, к счастью, не успели). Подрядчик оперативно восстановил "забор" из растений. 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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