Полиция Челябинска начала проверку по факту хищения кустов кизильника

Полицейские Челябинска начали поиск людей, которые седьмого августа выкопали 47 метров кустов кизильника, высаженного в этом году вдоль улицы Лесопарковой.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Информацию о том, что полиция подключилась к поискам злоумышленников, агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Об акте вандализма в пятницу сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы по высадке кустарника были приняты и оплачены.

Напомним, весной этого года неизвестные пытались украсть кизильник с площади Революции, испортив живую изгородь (тогда кустарник злоумышленники только выкопали - унести, к счастью, не успели). Подрядчик оперативно восстановил "забор" из растений.