После гибели ребенка в Южноуральске СК возбудил уголовное дело по факту халатности работников соцслужб

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников социальных служб, у которых на учете состояла семья ребенка, погибшего при пожаре в Южноуральске.

По данным следствия, работниками социальных служб ненадлежащим образом был организован надзор за семьей, в которой воспитывался ребенок.. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Устанавливаются все должностные лица социальных служб, у которых на учете состояла данная семья.

Ранее следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла 27-го января в трехэтажном многоквартирном доме по улице Спортивной. В квартире на первом этаже в одной из комнат горели вещи и мебель. В соседней комнате пожарные обнаружили мальчика 2018-го года рождения без признаков жизни.

Когда загорелась квартира, малыш был дома один.