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После вмешательства прокуратуры южноуральские медики получили выплаты за работу с зараженными коронавирусом

Происшествия
Сегодня, 16:44
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура встала на защиту водителей скорой помощи Челябинска и медиков Златоуста (Челябинская область), которые не получили стимулирующих выплат за оказание помощи больным коронавирусной инфекцией. После вмешательства надзорного ведомства им было перечислено порядка полумиллиона рублей.

Прокуратурой Челябинска было установлено, что в муниципальном автономном учреждении «Челябмедтранс», предоставляющем автомобили городской станции скорой медицинской помощи, 31 водителю не выплачены причитающиеся региональные стимулирующие выплаты за особые условия труда в связи с участием в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

«В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурор Челябинска внес представления директору муниципального автономного учреждения «Челябмедтранс» и начальнику управления здравоохранения администрации города. В итоге водителям начислены и выплачены региональные доплаты стимулирующего характера за апрель на общую сумму свыше 460 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура Златоуста также провела проверку по информации о нарушении прав медицинских работников ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» и ГБУЗ «Городская больница».

«Установлено, что водителю ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» не произведены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ лицам, участвующим непосредственно в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция», - добавила Наталья Мамаева.

Аналогичная ситуация сложилась в городской больнице Златоуста. Прокурорской проверкой было установлено, что полагающиеся выплаты не получили девять сотрудников. Сейчас произведены все выплаты стимулирующего характера в рамках постановления правительства Челябинской области на сумму 68,8 тысячи рублей.

По поручению прокурора Челябинской области в связи с участившимися случаями публикаций в сети Интернет о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников, органами прокуратуры организованы проверки соблюдения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи в части получения стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией. 

Для оперативного решения вопросов в прокуратуре Челябинской области организована «горячая линия». Информацию о фактах нарушений трудовых прав при обеспечении стимулирующими выплатами необходимо сообщать с 9:00 до 18:00 по телефону: (8351) 239-21-70.

Добавим, генеральный прокурор Российской Федерации поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей.
 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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