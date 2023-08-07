Пожилая жительница Златоуста упала в глубокий колодец и провела под землей много часов

Пожилая жительница Златоуста (Челябинская область) провалилась в колодец и провела под землей всю ночь. На помощь пострадавшей пришли спасатели.

На трехметровую глубину 70-летняя женщина упала днем воскресенья, шестого августа. Ловушка подстерегала пенсионерку на газоне по улице Аносова, по которому она пошла, чтобы сократить свой путь. К счастью, на дне коллектора был лишь мусор.

Придя в себя после шока и боли, женщина осознала свою полную беспомощность, ведь телефона у нее с собой не оказалось, а прохожих в воскресный день здесь было крайне мало.

Крик о помощи из-под земли был услышан лишь в пять утра понедельника, седьмого августа, - сотрудником железной дороги, который немедленно сообщил о происшествии спасателям и до окончания спасательных работ не оставлял пострадавшую.

При помощи альпинистского снаряжения и спинального щита спасатели подняли пенсионерку с глубины и передали сотрудникам скорой помощи. Как сообщает поисково-спасательная служба региона, женщина доставлена в больницу, где ее обследуют, чтобы установить характер полученных ею повреждений.