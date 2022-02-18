Предприниматели из Октябрьского района, обманувшие минсельхоз на 14 миллионов, остались на свободе

В Челябинской области вынесен приговор двум учредителям сельскохозяйственного кооператива из Октябрьского района, которые обманули региональный минсельхоз. Ущерб областному бюджету составил 14 миллионов рублей. Виновные получили по пять лет условно.

В период 2018 -2020 годов осужденные предоставили в министерство сельского хозяйства Челябинской области для выплаты субсидий по областной целевой программе фиктивные документы о понесенных расходах при закупке молока у членов кооператива.

«Фактически молоко было приобретено из других источников, в связи с чем осужденные не могли быть участниками программы по субсидированию. Преступными действиями осужденных причинен ущерб областному бюджету в сумме более 14-ти миллионов рублей. После перечисления субсидий из бюджета часть денежных средств, полученных преступным путем, осужденные в целях придания правомерного вида владению разместили на банковских счетах», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.