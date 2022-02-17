17.02.2022
Депутат Госдумы заявил о бесполезности вакцин от ковида для маленьких детей
17.02.2022
Театр Наций даёт уроки «Золотому петушку» Озёрска
17.02.2022
На место пожара выехал прокурор: в Карталинском районе сгорел двухэтажный дом
17.02.2022
Прокуратура разбиралась с забастовкой рабочих в Брединском районе
17.02.2022
Челябинских школьников научат разделять мусор
17.02.2022
Телевизоры в домах южноуральцах могут «засбоить» из-за «проделок» Солнца
Прокуратура разбиралась с забастовкой рабочих в Брединском районе
27.11.2019
Инициативная группа выяснила, кто стоит за «забастовками» медиков в Челябинской области
25.11.2019
Врачи скорой в Кизильском районе пока отказались от итальянской забастовки
02.11.2018
Прокуратура инициирует проверку в отношении Дмитрия Холода
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022