Прокуратура разбиралась с забастовкой рабочих в Брединском районе

В Брединском районе (Челябинская область) местная прокуратура совместно с трудовой инспекцией провела проверку по обращению работников ООО «Управление технической эксплуатации инженерных систем» о нарушении трудовых прав.

Проверка началась после обращения работников водоочистных сооружений поселка Бреды и жителей Брединского сельского поселения в группу «А.Л. Текслер ПОМОГИ».

Они сообщили, что в сентябре 2021 года водоснабжающая организация МХО ООО «Коммунальщик» прекратила свою деятельность в связи с банкротством. Администрация Брединского муниципального района заключила концессионное соглашение с ООО «УТЭИС».

«Сотрудникам водоочистной станции и станции третьего подъема было предложено остаться на своих рабочих местах. Спустя месяц работы заработную плату работникам не выплатили, сославшись на то, что организация только начала работать, и денежных средств пока нет. Но ситуация не изменилась и спустя три месяца работы. Работники ООО «УТЭИС» обратились в районную прокуратуру, обращение было отправлено в Гострудинспекцию. По результатам проверки выяснилось, что все сотрудники режимного объекта (водоочистных сооружений) не имеют официального трудоустройства и по закону находиться на данном объекте не имеют права. По данной причине Гострудинспекция помочь им не смогла», - говорится в сообщении.

14 февраля 2022 года все сотрудники водоочистной станции не вышли на свои рабочие места.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, прокурорской проверкой было выяснено, с восемью работниками станции водоочистки 14 сентября 2021 года были заключены трудовые договоры, в которых отсутствуют даты их заключения, не указаны условия труда, трудовые книжки работников не ведутся.

Также установлены факты выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда за январь 2022 года, допущены нарушения сроков выплаты заработной платы.

Прокурором района генеральному директору ООО «УТЭИС» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, в котором поставлен вопрос о выплате заработной платы и компенсаций на нарушение сроков выплат.

Кроме того, в отношении директора и юридического лица за нарушения трудового законодательства и невыплату заработной платы возбуждены четыре дела об административных правонарушениях.