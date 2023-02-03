Прокуратура запросила для депутата ЗСО Челябинской области десять лет лишения свободы

В пятницу, третьего февраля, в Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания Челябинской области Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки, и четырех должностных лиц федеральных учреждений, обвиняемых в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Подсудимый, как директор коммерческой организации (ООО «Дорстройгрупп»), в ноябре 2019 года в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор «Южный Урал», обслуживающего федеральные автомобильные дороги, передал взятку в виде ноутбуков стоимостью свыше 185 тысяч рублей должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге за исключение из отчетов сведений о выявленных нарушениях на объектах ремонта и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Челябинской области.

Кроме того, в ноябре 2019 года он лично передал взятку в сумме 500 тысяч рублей должностному лицу ФКУ Упрдор «Южный Урал» за принятие невыполненных работы по государственным контрактам и неприменение мер ответственности к возглавляемой организации.

В свою очередь, должностные лица филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге за взятку в виде ноутбуков превысили должностные полномочия, незаконно исключив выявленные ими нарушения, подлежащие обязательному внесению в отчеты по результатам мониторинга.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

«В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить депутату наказание в виде десяти лет лишения свободы, со штрафом в сумме 27 миллионов 439 тысяч 920 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься определенной деятельностью, а равно занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на семи лет», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Остальным подсудимым прокурор попросил назначить от девяти до 11 лет лишения свободы со штрафами, с лишением права заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания всем в исправительной колонии строгого режима.