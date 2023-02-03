03.02.2023
Прокуратура запросила для депутата ЗСО Челябинской области десять лет лишения свободы
03.02.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты
03.02.2023
RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией России
03.02.2023
Студенты ЮУрГГПУ сделали открытки для защитников Отечества
03.02.2023
Жительница Магнитогорска пойдет под суд за кражу в промышленных объемах туалетной бумаги
03.02.2023
В Челябинской области полным ходом идет зимняя «перепись» хвостатых и крылатых жителей
Прокуратура запросила для депутата ЗСО Челябинской области десять лет лишения свободы
10.08.2022
Еще один эпизод в деле «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна
02.08.2022
Фирма депутата ЗСО, обвиняемого в передаче взятки, оштрафована на один миллион рублей
25.02.2022
Дело депутата ЗСО, обвиняемого в даче взятки, передано в суд
22.11.2021
Челябинский облсуд оставил депутата Заксобрания Армана Аракеляна под домашним арестом
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023