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Прокуратуру не устроил приговор Тефтелеву

Происшествия
Сегодня, 14:16
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Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Челябинской области намерена обжаловать приговор, который был вынесен сегодня, 28 октября, бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному за получение взятки в размере двух с половиной миллионов рублей.

В ближайшее время в суд будет внесено апелляционное представление от надзорного ведомства. Приговор слишком мягкий, считают в прокуратуре региона. Апелляционное представление будет подано сразу после получения решения суда.

Евгений Тефтелев осужден за совершение преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ -  «Получение взятки». Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Напомним, что государственный обвинитель настаивал на том, что Тефтелева нужно посадить на шесть с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также просил назначить ему штраф в размере 75 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок десять лет.

Как добавили в Центральном районном суде, при вынесении приговора Тефтелеву суд учел смягчающие обстоятельства, а это активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение соучастников, признание вины, состояние здоровья Тефтелева и его возраст.

Напомним, что по данным следствия, в период 2015-2019 годов обвиняемый в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгенией Пашковым) получил взятку частями на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Евгений Тефтелев
прокуратура Челябинской области
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