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Прокурор через суд заставил следователя расследовать дело «мусорного» короля Галичина

Областной суд встал на сторону прокурора, который заявил, что следователем не были выполнены все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений, совершенных бывшим директором муниципального унитарного предприятия «Городской экологический центр» Игорем Галичиным. Следователь же хотел прекратить в отношении него уголовное дело.

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Игоря Галичина на постановление Центрального районного суда Челябинска от 23 октября 2020 года, которым прокурору Челябинской области разрешено отменить постановление о прекращении уголовного дела.

«Заместитель прокурора Челябинской области Вячеслав Тиунов просил суд первой инстанции разрешить отменить постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования от 7 мая 2020 года, в котором указано, что в действиях Галичина, обвиняемого в хищении денежных средств МУП «ГорЭкоЦентр» в особо крупном размере, отсутствуют признаки состава преступления», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд согласился с доводами прокурора о том, что следователем не были выполнены все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.

Напомним, осенью 2018-го года в Челябинске случился печально знаменитый мусорный коллапс (контейнерные площадки в столице Южного Урала утонули в коммунальных отходах). Подрядчики от ГорЭкоЦентра по разным причинам отказались вывозить мусор. Некоторые из них объясняли свое решение экономической нецелесообразностью - после закрытия челябинской городской свалки мусор нужно было перевозить на временный полигон в Полетаево, что удлинило путь доставки отходов.