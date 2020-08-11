Прокурор требует, чтобы бесправного водителя, угробившего молодую девушку, заключили под стражу

В полиции Челябинска возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который устроил смертельную аварию на улице Доватора. В результате аварии погибла молодая девушка из Башкирии.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», авария со смертельным исходом произошла вечером девятого августа на улице Доватора. Водитель автомобиля ВАЗ 21114 совершил наезд в лужу, после чего не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень и электроопору, после чего автомобиль ВАЗ изменил траекторию движения и совершил столкновение с автомобилем Хундай. В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Известно, что у водителя отечественного авто не было водительского удостоверения. Ранее он восемь лет отсидел за убийство и с погибшей познакомился в Интернете. Знакомая по переписке приехала из Башкирии к нему в гости.

«Потерпевшим признан отец женщины, у погибшей остался один несовершеннолетний ребенок от первого брака, передан на воспитание родителям погибшей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Следователь вышел с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.