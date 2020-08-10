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В Челябинске лужа стала причиной смертельной аварии

Происшествия
Сегодня, 11:21
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В Челябинске бесправный водитель заехал в лужу и устроил смертельную аварию. 35-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Авария со смертельным исходом произошла вечером девятого августа на улице Доватора.

«Водитель автомобиля ВАЗ 21114 совершил наезд в лужу, после чего не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень и электроопору, после чего автомобиль ВАЗ изменил траекторию движения и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Хундай», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Челябинску.

В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Известно, что у водителя отечественного авто не было водительского удостоверения.

 

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