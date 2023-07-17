17.07.2023
Пропавшую на Тургояке неделю назад жительницу Миасса до сих пор не нашли
17.07.2023
Суд Катав-Ивановска отправил виновника ДТП с двумя погибшими в колонию-поселение
17.07.2023
Челябинска завоевала «серебро» всероссийских стартов по боксу
17.07.2023
«Слона» и «Сковородку» Магнитогорска включат в перечень выявленных объектов культурного наследия
17.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 июля (18+)
16.07.2023
В ДТП в Сосновском районе пострадали водители двух иномарок
Пропавшую на Тургояке неделю назад жительницу Миасса до сих пор не нашли
13.07.2023
На озере Тургояк третий день ищут пропавшую жительницу Миасса
05.07.2023
В сквере Магнитогорска 13-летняя горожанка застряла в сливной решетке фонтана
20.06.2023
Челябинские спасатели пришли на помощь попавшим в беду воронам
19.06.2023
В Челябинске из горящей квартиры спасли троих взрослых и ребенка
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023