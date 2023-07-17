Пропавшую на Тургояке неделю назад жительницу Миасса до сих пор не нашли

Жительницу Миасса (Челябинская область), которая пропала во время прогулки на катамаране по озеру Тургояк еще десятого июля, до сих пор не нашли.

Как сообщает сегодня, 17 июля, поисково-спасательная служба региона, поиски предположительно погибшей женщины 1982 года рождения продолжаются - спасателями-водолазами, с лодок - при помощи «кошек» и комплекта №1. Береговую линию обследуют и с воды, и с суши, и с воздуха - при помощи квадрокоптера.

К поискам профессиональных спасателей областной ПСС и специальной пожарно-спасательной части МЧС региона присоединились родственники, близкие пропавшей, добровольцы, местные дайверы.

Ежедневно в поисках пропавшей жительницы Миасса задействовано не менее полутора десятков человек.