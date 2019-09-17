Пьяный магнитогорец обещал взорвать дом, если ему не дадут телефон Виктора Рашникова
Происшествия
Сегодня, 15:34
Автор: 
Инна Шемаева

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он грозился взорвать жилой дом, если ему не продиктуют сотовый телефон председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова.

Преступление было совершено днем 10 мая 2019 года. Пожилой мужчина, будучи пьяным, позвонил со своего стационарного телефона в администрацию Магнитогорска. На звонок ответил охранник. Пенсионер потребовал, чтобы тот ему дал телефон председателя совета директоров ПАО ММК Виктора Рашникова. В противном случае он обещал взорвать жилой дом, расположенный по улице Бориса Ручьева.

На место выезжали оперативные службы. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

«Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев. В этот период он не может изменять своего постоянного места жительства и выезжать за пределы муниципального образования без согласия специального государственного органа», - сообщила консультант Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска Ирина Акмайкина.

Также осужденный обязан один раз в месяц отмечаться в специальной службе.

Это далеко не единственный случай, когда южноуральцы идут на необдуманные поступки и «минируют» здания.

В июне 2019 года житель Челябинска переполошил все экстренный службы областного центра и также обещал взорвать дом. Он настаивал на встрече с министром обороны Челябинской области.

В августе прошлого года житель Челябинска «заминировал» свою квартиру. Прибывшим оперативным службам мужчина сказал, что пошутил. Он хотел, чтобы полицейские помогли ему найти его супругу, которая от него ушла.

Напомним, что в прошлом году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет. Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, по инициативе прокурора Челябинской области Виталия Лопина, лжеминеры теперь будут нести еще и материальный ущерб.

Автор: 
Инна Шемаева
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