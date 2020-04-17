Пьяный таксист, по вине которого пострадала беременная, сбежал из челябинской больницы

В Челябинске таксист, в нетрезвом виде устроивший ДТП, в котором по его вине пострадала беременная девушка, сбежал из больницы. В настоящее время его ищут.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", авария произошла вчера вечером, 16-го апреля, на улице Доватора. Молодой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, принадлежащего такси "Сити Мобил", на полной скорости врезался в белую иномарку "Киа", в которой находились две беременные сестры 31 и 35 лет. Самого виновника ДТП зажало в салоне, девушка-водитель получила сотрясение головного мозга. Ее старшая сестра, к счастью, не пострадала.

Челябинки везли продукты своей старенькой бабушке.

Виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования. Он был настолько пьян, что был не в состоянии давать показания. Пытался скрыться с места ДТП. Его увезли в первую городскую больницу, куда госпитализировали и автомобилистку, находящуюся на на пятом месяце беременности.

Отец девушки-водителя рассказал агентству "Урал-пресс-информ", что его дочка чувствует себя нормально.