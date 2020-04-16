В Челябинске в вечерней аварии на Доватора в авто зажало мужчину
Происшествия
Вчера, 19:22
В Челябинске сегодня вечером, 16-го апреля, произошло ДТП на перекрестке Доватора-Шаумяна.
В аварии пострадал мужчина. Как рассказал агентству "Урал-пресс-информ" очевидец происшествия, пострадавшего зажало в салоне легковушки.
На место ДТП оперативно прибыла скорая. Пострадавшего увезли в больницу.
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