Работает СОБР: челябинцам показали, как силовики нагрянули в бордель

ГУ МВД России по Челябинской области опубликовало видео, где показано, как силовики нагрянули в бордель, замаскированный под спа-салон.

Напомним, в числе подозреваемых по уголовному делу об организации занятия проституцией проходит бывший оперуполномоченный уголовного розыска одного из районных отделов полиции южноуральской столицы. Всего фигурантов трое.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», участники предприимчивого трио организовали в областном центре работу двух спа-салонов, в стенах которых «ночные бабочки» предоставляли клиентам интимные услуги за денежное вознаграждение.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности регионального полицейского главка, осуществляющие оперативное сопровождение по уголовному делу.

Как сообщили в СУ СК России по Челябинской области, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и избрании меры пресечения.