Серийному убийце из Миасса «светит» пожизненный срок

В Челябинском областном суде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении убийства шести мужчин на территории города Миасса в июле 2020 года.

Как сообщили в прокуратуре региона, жертвами были в основном люди без определенного места жительства. Злоумышленник поил их алкоголем, а когда они под действием спиртного не могли сопротивляться, нападал на них с молотком, нанося десятки ударов в голову.

Серию убийств пресекли сотрудники уголовного розыска, задержавшие преступника.

Выступая в прениях, старший прокурор отдела уголовно-судебного управления Руслан Тимшин отметил исключительную опасность подсудимого для общества, устойчивость и последовательность его преступного поведения.

В этой связи прокурором предложено назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы.